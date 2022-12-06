В Госдуме назвали Европу «мальчиком для битья» из-за антироссийских санкций

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Санкции в отношении России бьют по европейской промышленности и по населению. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о неравнозначной цене конфликта на Украине для США и стран Евросоюза.

— Европа сегодня лишается части своей промышленности, части своих интересов. Да, она покупает газ, заполнила газохранилища, но если кто-то с холодной головой взвесит те затраты, которые были у Европы в прошлом году и в этом, — это две большие разницы, — отметил Белик.

По его словам, европейским странам обеспечение энергоресурсами обходится теперь в разы дороже, что ударяет как по промышленности, так и по простым жителям стран Евросоюза.

По мнению депутата, главными выгодоприобретателями в украинском конфликте являются США, отчасти Великобритания, а Европа в этой ситуации стала «мальчиком для битья», передают «Известия».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США, заявил, что Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине.

Страны Евросоюза используют различные методы для обхода своих же санкций в отношении России в энергетической сфере. В частности, используется смешение нефти из РФ с нефтью из других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.