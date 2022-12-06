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Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине

Анастасия Колоскова
В мире
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
Фото: flickr/statephotos

Соединенные Штаты желают, чтобы мирные переговоры об урегулировании украинского конфликта принесли справедливый и длительный мир. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы должны увидеть справедливый и длительный мир, — отметил он, выразив уверенность в том, что ситуация вокруг Украины разрешится «при помощи дипломатии и переговоров».

Блинкен добавил, что Вашингтон хочет избежать «надуманного» мира для Украины, передает РИА Новости.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов, говоря о поддержке Украины со стороны Америки, сказал, что Вашингтон сфокусирован на помощи Киеву относительно того, чтобы вернуть территории, которые заняли российские войска с начала спецоперации.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, то президент страны Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации. Это связано с отсутствием веских причин для того, чтобы начать договариваться с Россией.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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