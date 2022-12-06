Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Тело еще одного человека извлечено из-под завалов в Нижневартовске, в общей сложности жертвами трагедии стали шесть человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает мэр города Дмитрий Кощенко.

— Из-под завалов извлекли тело ещё одного человека (за весь сегодняшний день — пятерых). На этот час официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести, — написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого спасатели извлекли тела двух мужчин и ребенка из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске. До этого в СМИ сообщалось о семи погибших при трагедии. На месте взрыва было обнаружено тело женщины.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».