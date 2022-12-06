Андрей Бочкарев: Новые стартовые площадки по реновации позволят расселить 27 старых домов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Новые стартовые площадки, выделенные для реализации в столице программы реновации позволят переехать в новое комфортное жилье почти пяти тысячам человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая мощность площадок составляет 134,1 тысячи квадратных метров жилья. Строительство новостроек на этих территориях позволит расселить 27 старых домов с 1919 квартирами и предоставить комфортное жилье 4,9 тысячам москвичей, — рассказал заммэра.

По его словам, новые стартовые площадки расположены в пяти районах Москвы пяти административных округов: Басманный, Нижегородский, Восточное Измайлово, Даниловский и поселении Первомайское Новой Москвы. В то же время из перечня исключили две площадки в районах Хорошево-Мневники и Басманный из-за того, что такм выявлены ограничения, препятствующие строительству домов.

Андрей Бочкарев констатировал, что для строительства новостроек по программе реновации уже подобраны 565 стартовых площадок площадью девять миллионов квадратных метров.

6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в данный момент идет строительство и проектирование еще 393 домов по реновации. Специалисты подобрали шесть стартовых площадок. Он отметил, что столичной программе реновации чуть больше пяти лет, за это время ее участниками стали около миллиона горожан.