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Андрей Бочкарев: Новые стартовые площадки по реновации позволят расселить 27 старых домов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Новые стартовые площадки по реновации позволят расселить 27 старых домов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Новые стартовые площадки, выделенные для реализации в столице программы реновации позволят переехать в новое комфортное жилье почти пяти тысячам человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Общая мощность площадок составляет 134,1 тысячи квадратных метров жилья. Строительство новостроек на этих территориях позволит расселить 27 старых домов с 1919 квартирами и предоставить комфортное жилье 4,9 тысячам москвичей, — рассказал заммэра.

По его словам, новые стартовые площадки расположены в пяти районах Москвы пяти административных округов: Басманный, Нижегородский, Восточное Измайлово, Даниловский и поселении Первомайское Новой Москвы. В то же время из перечня исключили две площадки в районах Хорошево-Мневники и Басманный из-за того, что такм выявлены ограничения, препятствующие строительству домов.

Андрей Бочкарев констатировал, что для строительства новостроек по программе реновации уже подобраны 565 стартовых площадок площадью девять миллионов квадратных метров.

6 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в данный момент идет строительство и проектирование еще 393 домов по реновации. Специалисты подобрали шесть стартовых площадок. Он отметил, что столичной программе реновации чуть больше пяти лет, за это время ее участниками стали около миллиона горожан.

Москва Андрей Бочкарев Реновация
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