Виновника смертельного ДТП в Подмосковье уволили из полиции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка, Разинское шоссе Карта всех событий

Мужчину, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Подмосковье уволили из органов внутренних дел. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 6 декабря.

В пресс-службе также сообщили, что 40-летниц бывший оперуполномоченный будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Все собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Авария, о которой идет речь, произошла на четвертом километре Разинского шоссе 5 декабря, в 14:37. Бывший капитан полиции, находясь не при исполнении обязанностей, совершал обгон на своем внедорожнике и столкнулся с тремя автомобилями, которые ехали по встречной полосе.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка такси, а водитель машины был госпитализирован с травмой головы и переломами ребер. Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, а в его автомобиле обнаружили бутылку водки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали. Расследование взяла под контроль подмосковная прокуратура.