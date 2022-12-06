Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Виновника смертельного ДТП в Подмосковье уволили из полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Виновника смертельного ДТП в Подмосковье уволили из полиции
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка, Разинское шоссе Карта всех событий

Мужчину, который спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Подмосковье уволили из органов внутренних дел. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 6 декабря.

В пресс-службе также сообщили, что 40-летниц бывший оперуполномоченный будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Все собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Авария, о которой идет речь, произошла на четвертом километре Разинского шоссе 5 декабря, в 14:37. Бывший капитан полиции, находясь не при исполнении обязанностей, совершал обгон на своем внедорожнике и столкнулся с тремя автомобилями, которые ехали по встречной полосе.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка такси, а водитель машины был госпитализирован с травмой головы и переломами ребер. Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, а в его автомобиле обнаружили бутылку водки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали. Расследование взяла под контроль подмосковная прокуратура.

Подмосковье Балашиха Следственный комитет Московская область Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте