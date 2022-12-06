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Песков назвал выполнение целей СВО предпосылкой для мира на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков назвал выполнение целей СВО предпосылкой для мира на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Мир на Украине возможен только после выполнения всех целей спецоперации, заявил во вторник, 6 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен до этого заявил, что конфликт на Украине должен завершиться «справедливым и длительным миром».

Песков со словами госсекретаря согласился, добавив, что сейчас Кремль никаких перспектив для переговоров не видит. На вопрос журналистов о том, что может быть предпосылкой для диалога Москвы и Киева, пресс-секретарь президента РФ назвал выполнение задач СВО.

— Должны быть достигнуты цели специальной военной операции. Российская Федерация должна и достигнет поставленных целей, — сказал Песков. Его слова передает РБК.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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