Песков: Россия не видит никаких перспектив переговоров по Украине

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На сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров по конфликту на Украине. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, — с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент, — передает слова Пескова ТАСС.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон желает, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, то украинский лидер Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации. Это связано с отсутствием веских причин для того, чтобы начать договариваться с Россией.

В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.