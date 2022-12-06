СМИ: Мужчина, напавший на сотрудников полиции с пулеметом, попал на запись видеорегистратора

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен неизвестный, обстрелявший полицейскую машину из пулемета в Ростовской области. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

Видео записал регистратор, установленный в машине местного жителя. Предположение о том, что в кадре именно подозреваемый, строится исключительно по внешнему виду проходящего человека: он также одет в камуфляж с балаклавой, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из пулемета по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. По всей Ростовской области объявлен план «Сирена».