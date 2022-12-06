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Суд отклонил жалобу экс-полковника МВД Захарченко

Степан Жирнов
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Суд отклонил жалобу экс-полковника МВД Захарченко
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский городской суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о взятках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 6 декабря.

Дело бывшего полковника возвращено в Пресненский районный суд. Связано это с тем, что фигуранты не успели ознакомиться с протоколами судебных заседаний.

Ранее Захарченко пытался обжаловать вынесенный приговор в Мосгорсуде. Напомним, по делу о получении взятки в размере 1,4 миллиарда рублей суд приговорил бывшего полковника к 16 годам колонии строгого режима.

До этого, 10 июня 2019 года, Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей.

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