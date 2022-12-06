Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Правительству России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр

Евгений Белоусов
Общество
Правительству России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр
Фото: Pexels

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству России создать реестр запрещенных компьютерных игр. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил председатель комиссии, глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

— Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывают и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация, — заявил он.

По словам Киселева, предложение было зафиксировано в принятом 6 декабря итоговом решении комиссии, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российское правительство до конца текущего года примет решение относительно регулирования компьютерных игр, в том числе введения для них возрастной маркировки.

Так, министерство экономики уже завершило подготовку соответствующих изменений в федеральный проект, которые преследуют цель предупредить «бесконтрольное распространение среди детей деструктивной информации».

Компьютерные игры Россия Правительство РФ Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте