Правительству России предложили создать реестр запрещенных компьютерных игр

Фото: Pexels

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству России создать реестр запрещенных компьютерных игр. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил председатель комиссии, глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

— Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывают и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация, — заявил он.

По словам Киселева, предложение было зафиксировано в принятом 6 декабря итоговом решении комиссии, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российское правительство до конца текущего года примет решение относительно регулирования компьютерных игр, в том числе введения для них возрастной маркировки.

Так, министерство экономики уже завершило подготовку соответствующих изменений в федеральный проект, которые преследуют цель предупредить «бесконтрольное распространение среди детей деструктивной информации».