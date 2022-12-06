Собянин рассказал об обновлении 19 развязок на МКАД

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Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время в городе ведется масштабное дорожное строительство, где особый акцент сделан на транспортных связках.

— Новые тоннели и путепроводы сокращают путь, соединяют соседние районы и серьезно экономят время автомобилистов. Огромная работа ведется на МКАД, — сказал глава города.

Так, специалисты обновили там 19 развязок, а 3 дополнительные возводят в настоящее время. В сентябре была открыта развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

Направленные съезды на этом участке развели транспортные потоки, что способствовало улучшению дорожной ситуации. При этом в 2022 году были запущены два ключевых путепровода: первый расположился над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, а второй соединяет Матвеевскую и Веерную улицы с проспектом Генерала Дорохова, написал Собянин в Telegram-канале.

Жители Сосенского, Московского и Мосрентгена пользуются новым тоннелем со съездом с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. Собянин также подчеркнул, что до конца этого месяца планируется завершение реконструкции Старо-Рублевского путепровода, а также возведение трех участков Московского скоростного диаметра.

19 ноября Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству одной из крупнейших магистралей столицы — Волоколамского шоссе. Проведенные работы сделали шоссе удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, поскольку в разных местах вдоль магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро и автобусами.