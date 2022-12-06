Эксперт заявил, что Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин* могут лишиться гражданства Израиля, куда пара переехала из России. Об этом заявил бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов.

— Благодаря мужу, у которого мать еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но муж обвенчал ее в церкви, и я даже видел на венчании, что он приколол икону Иисуса к груди, — объяснил он.

Эксперт уточнил, что это может стать причиной лишения звездной пары израильского гражданства, ведь Галкин даже прямо заявлял о принятии христианства. По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, передает телеканал 13tv.

Недавно известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Также появилась информация, что перебравшаяся в Израиль Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей.

* Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.