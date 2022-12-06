Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт заявил, что Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля

Евгений Белоусов
Общество
Эксперт заявил, что Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева и ее супруг, комик Максим Галкин* могут лишиться гражданства Израиля, куда пара переехала из России. Об этом заявил бывший руководитель консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов.

— Благодаря мужу, у которого мать еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но муж обвенчал ее в церкви, и я даже видел на венчании, что он приколол икону Иисуса к груди, — объяснил он.

Эксперт уточнил, что это может стать причиной лишения звездной пары израильского гражданства, ведь Галкин даже прямо заявлял о принятии христианства. По израильским законам, иудеи, осознанно сменившие веру, лишаются права на репатриацию, передает телеканал 13tv.

Недавно известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Также появилась информация, что перебравшаяся в Израиль Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей.

* Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Знаменитости Максим Галкин Алла Пугачева Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте