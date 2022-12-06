Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Такую штуку никто не напишет»: Медведев признался, что сам ведет свой Telegram-канал

Евгений Белоусов
Общество
«Такую штуку никто не напишет»: Медведев признался, что сам ведет свой Telegram-канал
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что лично ведет свой Telegram-канал. Об этом он рассказал во вторник, 6 декабря, на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».

— У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?», — сказал политик.

По словам зампреда Совбеза, у него все же есть несколько помощников, однако Telegram-каналом занимается он лично, передает РБК.

Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

В конце ноября Медведев прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о больших потерях украинской армии. Показательным Медведев посчитал то, что вскоре после публикации заявление главы ЕК было отредактировано и оттуда пропали слова про потери ВСУ.

Дмитрий Медведев Социальные сети Telegram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте