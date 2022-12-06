«Такую штуку никто не напишет»: Медведев признался, что сам ведет свой Telegram-канал

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев признался, что лично ведет свой Telegram-канал. Об этом он рассказал во вторник, 6 декабря, на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».

— У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?», — сказал политик.

По словам зампреда Совбеза, у него все же есть несколько помощников, однако Telegram-каналом занимается он лично, передает РБК.

Дмитрий Медведев регулярно врывается в новостную повестку благодаря своим резонансным заявлениям в соцсетях. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых ярких высказываний политика.

В конце ноября Медведев прокомментировал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о больших потерях украинской армии. Показательным Медведев посчитал то, что вскоре после публикации заявление главы ЕК было отредактировано и оттуда пропали слова про потери ВСУ.