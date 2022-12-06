Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Небензя покинул зал Совбеза ООН во время выступления постпреда Украины

Лейла Алиева
В мире
Небензя покинул зал Совбеза ООН во время выступления постпреда Украины
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН во время выступления главы украинской миссии Сергея Кислицы.

— В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, — сказал дипломат.

Также Небензя напомнил о недавней публикации Кислицы в Twitter, где украинский постпред написал, что выслушивать представителя от России является «одной из самых ужасных его обязанностей». Иллюстрацией к его словам стала фотография, на которой он показывает неприличный жест рукой, передает РИА Новости.

Данный поступок раскритиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что украинские власти опускаются на дно, «горделиво подняв средний палец», который стал их «позорным символом».

Это уже не первый скандальный поступок Кислицы. В октябре он назвал представителя России при ООН Дмитрия Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

Украина Василий Небензя ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте