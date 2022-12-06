Небензя покинул зал Совбеза ООН во время выступления постпреда Украины

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Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН во время выступления главы украинской миссии Сергея Кислицы.

— В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, — сказал дипломат.

Также Небензя напомнил о недавней публикации Кислицы в Twitter, где украинский постпред написал, что выслушивать представителя от России является «одной из самых ужасных его обязанностей». Иллюстрацией к его словам стала фотография, на которой он показывает неприличный жест рукой, передает РИА Новости.

Данный поступок раскритиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что украинские власти опускаются на дно, «горделиво подняв средний палец», который стал их «позорным символом».

Это уже не первый скандальный поступок Кислицы. В октябре он назвал представителя России при ООН Дмитрия Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».