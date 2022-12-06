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Вучич заявил, что позиция Сербии по антироссийским санкциям не изменится

Лейла Алиева
В мире
Вучич заявил, что позиция Сербии по антироссийским санкциям не изменится
Фото: МИД РФ

Позиция Сербии не изменится после декларации, принятой по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в Албании. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич во вторник, 6 декабря.

— Единственная страна, которая не согласовалась с политикой санкций — республика Сербия. И пусть вам не врут, что есть какая-то другая, ее нет. Я не могу отвечать за эту декларацию, потому что не я ее писал, — отметил он.

По словам Вучича, на упоминания об отказе Белграда от санкций нельзя сердиться, это — данность, передает РИА Новости.

В октябре страны Запада призвали Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России, усилив при этом давление через перспективу евроинтеграции.

Так, недавно Сербия поддержала резолюцию ООН, которая осуждает РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась риторика сербских политиков.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЕС перестала существовать европейская традиция — извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, а также идеалы гуманизма.

Санкции Александр Вучич Россия Сербия
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