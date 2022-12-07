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Новый взрыв прозвучал в Днепропетровске

Егор Провоторов
В мире
Новый взрыв прозвучал в Днепропетровске
Фото: depositphotos

В украинском городе Днепропетровск прозвучал новый взрыв, а в Харьковской области власти объявили воздушную тревогу, сообщает украинская пресса.

— Новый взрыв в Днепре, пишут местные паблики. Тем временем, воздушная тревога уже и в Харьковской области, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Днем в понедельник, 5 декабря, взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Кроме того, издание «Страна» сообщило о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории восточноевропейского государства объявлена воздушная тревога.

Недавно взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске, в регионе объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры, воздушная тревога также объявлена в приграничных к Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

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