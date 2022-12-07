Врач Тяжельников рассказал, как провести следующий день после новогоднего корпоратива

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Новогодние корпоративы часто достаточно негативно сказываются на состоянии здоровья того или иного человека. Врач Андрей Тяжельников рассказал журналистам, как восстановить свой организм после праздничных выходных.

Начинать борьбу с последствиями новогоднего корпоратива эксперт предложил с легкого завтрака, состоящего из фруктов и овощей. В этот прием пищи можно добавить орехи, способные дать необходимую энергию. Из последующих приемов пищи специалист порекомендовал исключить тяжелые и жирные блюда.

Облегчить состояние после вечера с алкоголем могут помочь продукты, содержащие фруктозу. Она содержится, к примеру, в меде. При тошноте Тяжельников посоветовал выпить чай с добавлением имбиря. В интервью РИА Новости он также призвал восстановить организм при помощи прогулок на свежем воздухе.

В конце ноября из исследования одного из аналитических центров стало известно, что больше половины жителей России отказались бы от участия в новогодних корпоративах, если бы могли получить вместо этого премии или другие формы поощрений.