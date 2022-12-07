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Мужчина в многоэтажке Краснодара напал на 13-летнего подростка

Георгий Соланович
Происшествия
Мужчина в многоэтажке Краснодара напал на 13-летнего подростка
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мужчина напал на 13-летнего подростка в одном из многоэтажных домов Краснодара. Видео с камер наблюдения появилось в социальных сетях 6 декабря.

По данным Telegram-канала «VOKRYG ROSSINSKOGO», инцидент произошел в доме на Командорской улице. На видеоролике можно заметить, как в холле подъезда мужчина кидается на подростка, валит его на пол и пытается задушить. Спустя некоторое время нападавший дает подростку подняться, и они расходятся.

Видео: Telegram / VOKRYG ROSSINSKOGO

Как пишет издание «Кубань24», мать ребенка уже написала заявление в полицию. Нападавший в свою очередь ответил, что причиной его действий послужило хулиганское поведение пострадавшего: он и его друг постоянно стучали в дверь квартиры мужчины, а также отключали у него свет и конфликтовали с его дочерью.

Подростка отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства случившегося уточняются.

До этого сообщалось, что в подмосковном селе Дрожжино немецкая овчарка набросилась на 13-летнюю девочку, которая выгуливала собаку породы йоркширский терьер. В результате нападения подросток получил рваные раны головы и лица.

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