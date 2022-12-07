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«Платон ей на фиг не нужен»: отец Жанны Фриске высказался о жене Шепелева

Анастасия Колоскова
Общество
«Платон ей на фиг не нужен»: отец Жанны Фриске высказался о жене Шепелева
Фото: Youtube / Super

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов убежден, что его внука Платона обделяют вниманием в семье Дмитрия Шепелева, так как у них недавно родился сын, а у Екатерины Тулуповой еще есть дочь от первого брака.

— Я знаю, что там у ребенка нет сто процентов ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что у нее свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит — это однозначно, — считает Владимир Борисович.

Дедушка Платона также сообщил, что не против примириться с Шепелевым, однако не готов делать для этого первые шаги. При этом он отметил, что пойдет на все, чтобы видеться с внуком, если увидит «положительные сдвиги».

Владимир Копылов не сомневается, что рано или поздно их встреча с Платоном состоится. Он лишь жалеет о том потерянном времени, когда они могли бы общаться с мальчиком, передает «СтарХит».

На днях близкая подруга ушедшей из жизни Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала, что намерена помирить родителей певицы с отцом ее ребенка Дмитрием Шепелевым, который не позволяет бабушке и дедушке Платона видеться с ним.

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