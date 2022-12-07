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Дерматолог рассказала, как улучшить состояние кожи за один месяц

Полина Долганова
Общество
Дерматолог рассказала, как улучшить состояние кожи за один месяц
Фото: Pexels

Массаж, гигиеническая чистка и пилинг с эффектом биоревитализации помогут эффективно повысить тонус кожи за месяц до нового года. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

По ее словам, омолодить лицо и зону декольте также могут помочь биоревитализация и мезотерапия. При этом важно учитывать риск аллергической реакции на процедуры.

Специалист уточнила, что перед важными мероприятиями не стоит проводить агрессивные косметологические процедуры, так как период восстановления может занять от двух до трех недель.

Мошкова добавила, что не менее эффективным может быть и домашний уход. Врач рекомендовала пользоваться увлажняющими кремами, масками для лица и отшелушивающими средствами, передает «Москва 24».

В зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Чтобы минимизировать вероятность проблем, необходимо использовать специальные средства для ухода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова. По ее словам, в зимний период крайне важно минимизировать раздражение кожи.

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