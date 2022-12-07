Возможности сервиса «По пути» расширили в Новой Москве

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Жителям новых округов Москвы благодаря расширению сервиса «По пути» стало проще добираться в деревню Николо-Хованское, ЖК «Испанские кварталы», а также в школу и детский сад № 547 на улице Сервантеса. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса в среду, 7 декабря.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, развитие сервиса в ТиНАО продолжается.

— По просьбе жителей мы добавили в перечень остановок «ЖК Испанские кварталы» — станет проще добираться до школы и ЖК в этом районе. С момента запуска автобусы «По пути» перевезли 625 тысяч пассажиров. С начала года — уже более 530 тысяч, — сказал Ликсутов.

1 декабря на территории инновационного центра «Сколково» также начал функционировать сервис «По пути». Так, на отправку людей до станции Сколково первого Московского центрального диаметра и обратно направили десять комфортных автобусов. Также транспортные средства начали курсировать между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами.