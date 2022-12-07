«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за аномально низких температур и гололеда. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Период предупреждения будет действовать до 10 декабря.

— Период предупреждения до 11:00 10 декабря, гололедица, — говорится в сообщении.

Жителям Москвы к концу недели стоит ждать сильного снегопада, из-за которого высота сугробов в столице значительно вырастет. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Декабрь в городе получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.