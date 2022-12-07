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YouTube заблокировал канал RT Balkan

Ирина Игнатенко
Общество
YouTube заблокировал канал RT Balkan
Фото: pixabay.com

YouTube принял решение заблокировать недавно запущенный канал RT Balkan.

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, комментируя ситуацию, отметила, что публикации канала не нарушали правила Google. Она подчеркнула, что подобные действия указывают на несвободу средств массовой информации на Западе.

— Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии, — отметила она.

Она добавила, что среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

В конце мая 2022 года был заблокирован аккаунт RT DE в социальной сети TikTok. Все видео и подписчики были удалены. От имени социальной сети телеканалу пояснили, что аккаунт якобы «нарушал правила сообщества».

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