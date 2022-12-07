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Движение по Ленинградскому проспекту затруднено после столкновения маршрутки с двумя автомобилями

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по Ленинградскому проспекту затруднено после столкновения маршрутки с двумя автомобилями
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

Движение по Ленинградскому проспекту затруднено после столкновения маршрутки с двумя автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

В районе столкновения заняты две полосы по направлению из центра, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется. По неподтвержденным данным, травмы получили восемь человек.

Другое ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой народной республики. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек.

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