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Мужчину, открывшего огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, еще не нашли

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, открывшего огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, еще не нашли
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Ростовской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поимку злоумышленника, который открыл огонь из пулемета по машине полиции. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

По предварительным данным, вооруженного мужчину в камуфляже до сих пор не нашли, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 декабря, в городе Новошахтинске Ростовской области. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из пулемета по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавшему удалось скрыться, его разыскивают. Полиция получила приказ надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. По всей Ростовской области объявлен план «Сирена».

Позже власти города опровергли слухи о том, что в городе действует группа диверсантов.

Оружие Ростовская область Розыск Полиция стрельба
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