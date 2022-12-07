Путин обсудил с президентом ОАЭ совместную работу в рамках ОПЕК+

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном обсудил совместную работу по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка в рамках ОПЕК+. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

— Отмечена эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества. Стороны условились продолжить контакты на разных уровнях.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Кроме того, появилась информация, что Россия планирует установить фиксированную цену на собственную нефть.