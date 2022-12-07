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Развал Евросоюза и контакт с инопланетянами: кум Ванги рассказал о ее пророчествах

Анастасия Колоскова
Общество
Развал Евросоюза и контакт с инопланетянами: кум Ванги рассказал о ее пророчествах
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Ставший героем передачи «Пусть говорят» Сергей Косторной, который называет себя кумом болгарской предсказательницы Ванги, рассказал о ее пророчествах, относящихся к ближайшему времени.

— Сейчас идет время Золоторогова быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен. Бык пойдет все на своем пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, когда взойдет конь, события будут развиваться стремительно. Начнутся темные силы, а Европой будут править, будто там все на веревочках. В головах правителей пустота, многие из них будут свергнуты, начнется развал Евросоюза и НАТО, — рассказал Косторной.

По его словам, в период с 2022 по 2029 человечество ожидают глобальные события. Это может быть падение астероида или контакт с инопланетянами, считала предсказательница.

Также она предсказывала скачок в науке, изобретение лекарства от рака и создание евразийского союза, передает «СтарХит».

До этого Дмитрий Киселев из Подмосковья, который известен как внебрачный сын Вольфа Мессинга, рассказал об обнадеживающем пророчестве Ванги относительно будущего России.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих. Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.

Предсказания Новый год Ванга
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