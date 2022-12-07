Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

Движение по Ленинградскому проспекту восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения были заняты две полосы по направлению из центра.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. Момент столкновения попал в объектив камер внешнего видеонаблюдения.

В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали пять человек: водитель рейсового такси и четыре пассажира. Они были госпитализированы.