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Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП

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Происшествия
Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 66 Карта всех событий

Движение по Ленинградскому проспекту восстановили после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 7 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения были заняты две полосы по направлению из центра.

Авария, о которой идет речь, произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 66. Момент столкновения попал в объектив камер внешнего видеонаблюдения.

В результате столкновения маршрутки и двух легковых автомобилей пострадали пять человек: водитель рейсового такси и четыре пассажира. Они были госпитализированы.

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