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Собянин поддержал развитие в Москве вертикальных ферм по производству зеленых культур

Полина Долганова
Город
Собянин поддержал развитие в Москве вертикальных ферм по производству зеленых культур
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные власти выделили средства на гранты фермерам Москвы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Всего на поддержку агрокомплексов с целью увеличения объемов производства свежих салатов и других зеленых культур было выделено 350 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

Уточняется, что одним из основных преимуществ городских ферм является возможность выращивания свежей продукции без пестицидов и экологичность.

В настоящее время в столице работают свыше 10 вертикальных ферм. Для получения грантов они должны принять участие в Московском инновационном кластере и соответствовать заданным критериям.

Максимальный размер гранта составит 50 миллионов рублей, передали на официальном сайте мэра города.

До этого сообщалось, что в столице выберут лучшие проекты в области экологического образования и просвещения. Заявки на конкурс, в ходе которого пройдет отбор, начал принимать Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Цель конкурса — поддержать организации, создавшие и реализовавшие на территории столицы лучшие эколого-просветительские проекты.

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