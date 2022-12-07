«Есть козыри»: как Россия может ответить ЕС на введение потолка цен на нефть

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Добиться смягчения политики Европейского союза в отношении цен для российской экспортируемой нефти можно, если прекратить любое сотрудничество с западными партнерами и переориентировать рынок черного золота на азиатский путь развития. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Андрей Кортунов, комментируя новость «Ведомостей» о том, что власти РФ прорабатывают варианты ответа касательно потолка цен, введенного странами Евросоюза и «Большой семерки» в отношении российской нефти.

Всего два шага

По мнению собеседника «ВМ», у России есть «козыри», которые смогут изменить ситуацию в свою пользу.

— У нас есть свои козыри, которые нужно применить. Прежде всего Россия должна переориентировать все свои нефтяные поставки с европейского потока на азиатский. Это позволит нам сохранить свой статус нефтяной державы и вступить в долгосрочное партнерство с открывающимся после пандемии и кризисов китайским рынком. А Китай, как известно, — самый главный импортер черного золота в мире, — отметил эксперт.

Следующим шагом, который может изменить ситуацию, по словам специалиста, станет минимизация зависимости России от обслуживания экспорта западной нефти, эксплуатации европейских нефтяных танкеров, страхования и нахождения российской продукции для стран-партнеров в портах недружественных стран.

— Нужно также перекрыть любой канал, который позволил бы странам из числа «Большой семерки» и ЕС получать российские нефтепродукты через посредников, — подчеркнул Кортунов.

Если все эти условия будут соблюдены, возможно, в ЕС задумаются над тем, чтобы изменить условия для продажи российской нефти на рынке Европы в тех ее регионах, где есть еще спрос на черное золото из РФ, считает Кортунов.

Проблемы Европы

Эксперт напомнил о планах Европы полностью отказаться от российского сырья к 2027 году. Но переключение на другие рынки для западных держав станет «настоящей головной болью», так как логистические пути до сих пор не организованы, предположил специалист.

— В Восточной Германии есть только один нефтеперерабатывающий завод «Дружба», откуда нефть, получаемая из трубопроводов России, распространялась по другим странам Европы. Другой логистики у европейцев нет, а это означает следующее: если они захотят переключиться на нефть из Саудовской Аравии, придется организовывать сложную логистику поставок нефти или поставлять танкерами сырье, — отметил Кортунов.

Помимо китайского рынка, который в будущем станет партнером России по нефтяному сектору, присоединиться к этой системе может и Индия, добавил эксперт. Более того, эта страна уже увеличила закупки российской нефти, хотя раньше РФ обеспечивала небольшую часть их поставок — всего пять процентов. Следовательно, для РФ Индия и КНР выглядят самыми реальными и перспективными направлениями, заключил собеседник «ВМ».