Старовойт сообщил о ликвидации пожара возле аэродрома в Курской области

Фото: adm.rkursk.ru

Пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ, был ликвидирован

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о ликвидации пожара у аэродрома, случившегося в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, с возгоранием боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств больше суток. Пострадавших в связи с данным происшествием нет, написал Старовойт в Telegram-канале.

Утром 6 декабря Старовойт сообщил, что в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель из-за атаки украинских беспилотников.

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска распространилась на территорию около 500 квадратных метров. С территории аэродрома никого не эвакуировали.

В конце ноября губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. К тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.