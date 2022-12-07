Меркель рассказала, чем завершится конфликт на Украине

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила Die Ziet, что не участвует в урегулировании украинского конфликта.

— Честно говоря, я не знаю. Когда-нибудь он (конфликт — прим. «ВМ») завершится переговорами, — ответила она на вопрос о том, как закончатся текущие события.

Меркель подчеркнула, что у нее сейчас нет никакой информации об урегулировании конфликта, а сама она в этом процессе не принимает какого-либо участия. Экс-канцлер также добавила, что она во время нахождения на руководящем посту вела политику Германии так, чтобы подобных конфликтов не возникало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров о конфликте на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон желает, чтобы мирные переговоры о ситуации вокруг Украины принесли справедливый и длительный мир.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.