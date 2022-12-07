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Запад подготавливал Украину к конфликту задолго до его начала. Об этом в среду, 7 декабря, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или по крайней мере отсрочить... и обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил, — приводит он слова экс-президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Риттера, западные страны использовали для отсрочки конфликта Минские соглашения. Военный способ разрешения кризиса был единственным в глазах Запада, однако начало конфликта старательно оттягивалось, отметил Риттер в статье для Consortium News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров о конфликте на Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.