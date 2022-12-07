Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский разведчик рассказал о сговоре Запада и Украины в 2014 году
Фото: president.gov.ua

Запад подготавливал Украину к конфликту задолго до его начала. Об этом в среду, 7 декабря, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или по крайней мере отсрочить... и обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил, — приводит он слова экс-президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Риттера, западные страны использовали для отсрочки конфликта Минские соглашения. Военный способ разрешения кризиса был единственным в глазах Запада, однако начало конфликта старательно оттягивалось, отметил Риттер в статье для Consortium News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров о конфликте на Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

Украина США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте