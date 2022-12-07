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Правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год

Евгений Жуков
Общество
Правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти в 2023 году продолжат программу поддержки отечественных авиакомпаний. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках данной программы порядка 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые перевозчики получат в зависимости от пассажирооборота.

Инициатива компенсации расходов перевозчиков была запущена в 2022 году в связи с ограничениями со стороны недружественных стран. Подобная программа позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах, передает Telegram-канал правительства России.

1 октября сообщалось, что Россию не переизбрали в руководящий совет ICAO. По предварительным данным, стране не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов совета, поскольку не было набрано необходимое количество голосов для того, чтобы остаться членом органа.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт в области безопасности полетов Александр Денисов рассказал, что Россия может потерять площадки для согласования безопасности полетов в других странах. При этом он отметил, что организация ICAO не является глобальным реагирующим органом.

субсидии Россия Правительство РФ Авиация
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