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Введением потолка цен на российскую нефть Евросоюз (ЕС) буквально заложил энергетическую «бомбу». Такое мнение высказал в среду, 7 декабря, обозреватель Чарли Купер в статье для издания Politico.

— Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам, — заявил он.

По мнению обозревателя, меньше остальных от такой ситуации пострадает Москва. Россия просто найдет другого покупателя для своей нефти, так что весь ущерб придется на страны Европы, заключил Купер.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что добиться смягчения политики ЕС в отношении цен для российской экспортируемой нефти можно, если прекратить любое сотрудничество с западными партнерами и переориентировать рынок черного золота на азиатский путь развития.