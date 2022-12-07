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Приметы и советы

В Иране допустили, что полиция нравов приостановила работу

Александр Афонин
В мире
В Иране допустили, что полиция нравов приостановила работу
Фото: shutterstock

Полиция нравов могла приостановить свою работу в Иране, однако точных данных по этому поводу на данный момент нет. Об этом в среду, 7 декабря, заявил председатель комиссии Меджлиса исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде.

— Как и у вас, у меня нет веских доказательств того, что полиция нравов была распущена. Возможно, она приостановила свою деятельность на какое-то время. Я видел, что в некоторых СМИ цитировали прокурора нашей страны и писали, что полиция нравов распущена, однако у меня до сих пор нет сведений на этот счет, — сказал он.

Джалалзаде добавил, что полиция нравов была «методом применения закона», который можно модифицировать и улучшать, передает РИА Новости.

Сообщения о роспуске полиции нравов в Иране появились 4 декабря. Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на иранскую генпрокуратуру заявило, что причиной для подобного решения послужили продолжающиеся в стране протесты.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

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