Кличко предупредил о возможном наступлении «апокалипсиса» в Киеве

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В ближайшее время Киев может полностью лишиться отопления, освещения и водоснабжения: в столице Украины может наступить настоящий апокалипсис. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделал мэр города Виталий Кличко.

— Киев может остаться без электричества, воды и тепла. Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться, — признал он.

По словам градоначальника, власти города уже подготовили 500 автономных пунктов обогрева. Однако для Киева, население которого достигает трех миллионов человек, подобное количество пунктов слишком незначительно, передает слова Кличко ТАСС.

5 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Кроме того, издание «Страна» сообщило о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории государства была объявлена воздушная тревога.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом после теракта на Крымском мосту.