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Собянин: Обрабатывающая промышленность и сфера услуг Москвы восстановятся в 2023 году

Александр Афонин
Город
Собянин: Обрабатывающая промышленность и сфера услуг Москвы восстановятся в 2023 году
Фото: roscongress / Антон Сухонос

В следующем году обрабатывающая промышленность и сфера услуг столицы полностью восстановятся. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

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