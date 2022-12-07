Роспотребнадзор объяснил, когда школам следует переводить классы на удаленку

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Роспотребнадзор рекомендовал школам отпускать класс на дистанционное обучение, если на уроки из-за болезни не пришло более 20 процентов учеников. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она также заявила, что для школ было специально составлено методическое письмо, «чтобы не было путаницы» в данном вопросе. В случае отсутствия указанного процента детей на занятиях по болезни «класс нужно отпускать на дистанционное образование».

Подобное решение необходимо во избежание дальнейшей передачи инфекции между школьниками, сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

До этого глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел самый опасный вариант гриппа, способный нанести серьезный ущерб для здоровья человека.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, чем опасен грипп для маленьких детей. Эксперт подчеркнул, что грипп особенно опасен для тех, кто с ним не сталкивался и не прививался.

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