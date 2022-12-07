Bloomberg: Британия объявит о новом пакете санкций против России 9 декабря

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Правительство Великобритании 9 декабря объявит о новом пакете антироссийских санкций. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников издания, ограничения будут введены в отношении российских физлиц и организаций, в частности, против людей, якобы связанных с коррупцией и нарушениями прав человека. По данным собеседников агентства, будущие рестрикции призваны помешать фигурантам списков в уклонении от уже введенных мер.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого почти 200 человек и три банка будут включены в черный список.

В новый пакет также предлагается включить остановку трансляции четырех телеканалов, добавить очередные ограничения против энергетической и горнодобывающей промышленности России, а также ввести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, включая беспилотники.

2 декабря Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал подобный размер ограничений комфортным для России.