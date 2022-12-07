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Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Александр Афонин
В мире
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России
Фото: depositphotos

Еврокомиссия (ЕК) представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого почти 200 человек и три банка будут включены в черный список. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 7 декабря.

— Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков, — сказала она.

В новый пакет также предлагается включить остановку трансляции четырех телеканалов, добавить очередные ограничения против энергетической и горнодобывающей промышленности России, а также ввести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, включая беспилотники.

По словам фон дер Ляйен, представители ЕК рассматривают возможность блокировки транзакций Всероссийского банка развития регионов. На данный момент пакет санкций еще не утвержден: окончательное решение будет приниматься Советом ЕС на следующей неделе, передает ТАСС.

2 декабря Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал подобный размер ограничений комфортным для России.

Еврокомиссия (ЕК) Санкции Россия
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