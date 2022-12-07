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Кадыров предложил приравнять матерей с пятью и более детьми к работающим гражданам

Евгений Жуков
Общество
Кадыров предложил приравнять матерей с пятью и более детьми к работающим гражданам
Фото: vk/ramzan

Матерей, которые воспитывают пять и более детей, нужно приравнять к работающим гражданам в части социальных гарантий и дохода. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 7 декабря.

— Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом, — сказал он.

Помимо этого, Кадыров отметил, что матерям очень трудно, а иногда даже невозможно совмещать работу с воспитанием нескольких детей. По словам главы Чечни, многодетные женщины выполняют важнейшую социальную роль по воспитанию подрастающего поколения.

Именно многодетные матери задают тенденцию на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, написал Кадыров в Telegram-канале.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал, какие меры помогут повысить рождаемость в стране.

Материальная помощь от государства при рождении ребенка — один из главных двигателей рождаемости в стране. Однако выплаты должны быть существенными, считает демограф.

Демография Рамзан Кадыров Россия
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