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Дина Болюарте станет первой женщиной-президентом Перу

Егор Провоторов
В мире
Дина Болюарте станет первой женщиной-президентом Перу
Фото: shutterstock

Вице-президент Перу Дина Болюарте в среду, 7 декабря, принесет присягу на пост президента государства перед парламентом, сообщили в конгрессе страны. Она станет первой женщиной на посту главы этого государства.

— В 15.00 (23.00 мск) на пленарном заседании конгресса вице-президент Перу Дина Болюарте принесет присягу на пост главы государства, — говорится в сообщении местного парламента, которое приводит РИА Новости.

Накануне теперь уже экс-президент республики Педро Кастильо распустил парламент, который обязан был в третий раз рассмотреть вопрос относительно его импичмента. Однако парламентарии все же собрались на заседание и приняли решение об отставке главы государства.

До этого Болуарте заявила, что осуждает решение предшественника о роспуске конгресса, поскольку оно нарушает конституционный порядок. По словам нового главы государства, речь идет о госперевороте, который «усугубляет политический кризис». Полиция задержала Кастильо.

7 декабря политик ввел в стране комендантский час и чрезвычайное положение. Он также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции.

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