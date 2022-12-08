Эксперт объяснил, какие сведения должен подавать работодатель для верного начисления пенсии

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Россиянин не может самостоятельно повлиять на уменьшение или увеличение пенсии. Сотрудники Пенсионного фонда получают необходимые сведения без участия человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

— У россиян нет возможности влиять на пенсию каким-либо способом. Вся необходимая информация для начисления пенсии находится в системе СНИЛС. Это данные о количестве отработанных лет и сумме страховых взносов. Работодатель обязан подавать эти сведения. Сотрудники Пенсионного фонда анализируют полученные данные без участия человека, — объяснил Сафонов.

Специалист отметил, что дополнительные баллы за стаж также начисляются автоматически.

— Например, учитывается стаж работы в регионах Крайнего Севера или приравненных к ним. А также особый стаж, если речь идет о досрочной пенсии. Однако все расчеты производятся автоматически, — уточнил эксперт.

Человек может принести дополнительные документы, только если ему не учли стаж, потому что работодатель не сдал справку, добавил Сафонов.

Также эксперт рассказал, как период ухода за ребенком может повлиять на пенсию.