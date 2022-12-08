Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Обозреватели Newsweek заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

Егор Провоторов
В мире
Обозреватели Newsweek заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине
Фото: Минобороны РФ

В конфликте на территории Украины наступил переломный момент на фоне усиления российских сил и ослабления киевского режима, заявили в среду, 7 декабря, обозреватели издания Newsweek Дэвиж Рандэлл и Майкл Гфеллер.

Аналитики отметили, что Вооруженные силы РФ оснащены самым современным вооружением и, несмотря на множественные сообщения западных стран, далека от деморализации. Украина же, напортив, исчерпала свои арсеналы и сейчас уже полностью зависит от военной поддержки других государств.

В материале приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что Украина «уже сделала все, что могла». Обозреватели также осудили действия украинских властей против гражданского населения и призвали Вашингтон поспособствовать урегулированию конфликта.

По мнению аналитиков, самым «нравственным поступком» было бы закончить эти боевые действия переговорами. По мнению Гфеллера и Рандэлла, этот конфликт Украина вряд ли выиграет, не рискуя жизнями американцев, пишет РИА Новости.

Накануне директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину не только политически и экономически, но и активно способствуют ее военной агрессии.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Эшелон — под уклон, паровоз — под откос»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Все мнения
О проекте