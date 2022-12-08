Фото: Минобороны РФ

В конфликте на территории Украины наступил переломный момент на фоне усиления российских сил и ослабления киевского режима, заявили в среду, 7 декабря, обозреватели издания Newsweek Дэвиж Рандэлл и Майкл Гфеллер.

Аналитики отметили, что Вооруженные силы РФ оснащены самым современным вооружением и, несмотря на множественные сообщения западных стран, далека от деморализации. Украина же, напортив, исчерпала свои арсеналы и сейчас уже полностью зависит от военной поддержки других государств.

В материале приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что Украина «уже сделала все, что могла». Обозреватели также осудили действия украинских властей против гражданского населения и призвали Вашингтон поспособствовать урегулированию конфликта.

По мнению аналитиков, самым «нравственным поступком» было бы закончить эти боевые действия переговорами. По мнению Гфеллера и Рандэлла, этот конфликт Украина вряд ли выиграет, не рискуя жизнями американцев, пишет РИА Новости.

Накануне директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину не только политически и экономически, но и активно способствуют ее военной агрессии.