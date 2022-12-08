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В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
Фото: Unsplash

Определить, насколько мандарин спелый, можно по аромату, окраске и весу. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

В ведомстве отметили, что более спелые плоды будут тяжелее неспелых. Уточняется, что качество фрукта можно определить по характерному запаху, равномерности окраски кожицы, а также по степени легкости очищения плода от кожуры.

В Роскачестве напомнили, что некоторые плоды могут быть обработаны воском, так как это способствует сохранению внешнего вида фрукта при транспортировке. В связи с этим плоды рекомендуется тщательно мыть дома, передает РИА Новости.

Вкусовые характеристики мандарина сильно зависят от его сорта. Однако при покупке важно обращать внимание не только на него, но и на состояние плода. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, при выборе мандарина следует опираться на сорт, запах, внешний вид плода, наличие плесени. Сорт мандарина определяет то, каким будет его вкус, отметила собеседница «ВМ».

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