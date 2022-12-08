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Жилой дом по программе реновации построят в Троицке

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по программе реновации построят в Троицке
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Спортивная улица, земельный участок 1, городской округ Троицк. Карта всех событий

Новый жилой дом по программе реновации появится в Троицке. Соответствующий проект был одобрен Мосгосэкспертизой.

Объект возведут по адресу Спортивная улица, земельный участок 1, городской округ Троицк.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, дом будет состоять из двух корпусов. В общей сложности там будет 240 квартир. В жилой части каждого корпуса можно будет найти вестибюльно-входные группы для колясок и помещения для консьержа и инвентаря.

Также планируется выполнить полную чистовую отделку в квартирах. Она будет соответствовать стандартам программы реновации. Уточняется, что новостройка будет адаптирована для передвижения маломобильных граждан, а придомовая территория будет благоустроена. Там появятся тротуары, зоны для пешеходов и детские площадки, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Власти Москвы с начала 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 48 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Благоустройство Реновация Троицкий административный округ (ТАО)
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