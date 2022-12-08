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«Теткам должно быть стыдно!»: Бородина раскритиковала Довлатову за слова о фейковой беременности Орловой

Араз Салехов
Общество
«Теткам должно быть стыдно!»: Бородина раскритиковала Довлатову за слова о фейковой беременности Орловой
Фото: Youtube / Александр Добровинский и партнеры

Этой осенью стало известно о второй беременности телеведущей Ольги Орловой, многие в Сети поздравляли ее с этим, однако были и те, кто не поверил в беременность звезды.

Радиоведущая Алла Довлатова отреагировала на комментарии пользователей Сети, которые сомневаются в беременности Орловой.

— Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все. Рожаешь сама — молодец! Рождает суррогатная мать — тоже хорошо. Это личное дело, но врать — нехорошо, — отметила она.

Довлатова считает, что в этом вопросе необходимо быть искренним и говорить честно. Однако звезда передачи «ДОМ-2» Ксения Бородина не согласилась с позицией радиоведущей. Она поделилась негодованием в личном блоге.

— Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете! Поработайте с этим! Вам все время чудится, вы уверены в том, что с эмоциями живых людей можно играть как захочется. Зачем вы трогаете беременную, — задалась вопросом телеведущая.

Бородина предположила, что Довлатова гонится за хайпом, по этой причине она делает такие заявления. Ведущая шоу «ДОМ-2» подчеркнула, что не даст в обиду своих близких друзей.

— Довлатова, вам должно быть стыдно! И всем тем теткам, которые продолжают трогать Олю, — цитирует Бородину StarHit.

О беременности Орловой стало известно в конце сентября. Телеведущая выложила видео, на котором виден ее округлившийся живот.

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