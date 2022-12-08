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Россиянам посоветовали, как поступить с деньгами до Нового года

Полина Долганова
Финансы
Россиянам посоветовали, как поступить с деньгами до Нового года
Фото: Pixabay

Граждане России до Нового года могут частично погасить долги по кредитам или банковским картам, а также совершить давно запланированные покупки. Об этом рассказал финансист Лазарь Бадалов.

По его словам, вышеупомянутые действия помогут сэкономить средства из будущих зарплат.

— Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил, — предостерег специалист.

Он уточнил, что если имеющаяся на руках сумма позволяет это сделать, то средства стоит положить на депозит, передает агентство «Прайм».

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