Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до девяти

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Количество погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске возросло до девяти. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в правительстве Югры.

Уточняется, что одна из пострадавших скончалась в медицинском учреждении.

— Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось. В ожоговом центре в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент, — говорится в сообщении.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал о состоянии жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме.

6 декабря губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что на месте жилого дома в Нижневартовске, где после взрыва обрушились два этажа, завершились поисковые и аварийные работы.